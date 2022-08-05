Deutsche Post прекратит доставку почты в России

Крупная немецкая почтовая компания Deutsche Post - одно из подразделений Deutsche Post DHL - прекращает работу в России.

Крупная немецкая почтовая компания Deutsche Post - одно из подразделений Deutsche Post DHL - прекращает работу в России.

Как передает Report со ссылкой на DPA, об этом сообщил генеральный директор организации Франк Аппель.

Deutsche Post, как отмечается, сворачивает деятельность из-за боевых действий, начатых Россией в Украине.

Теперь немецкая компания не будет обеспечивать доставку почтовых отправлений и транспортировку грузов по стране. Глава Deutsche Post сообщил, что решение было принято на прошлой неделе.

"С учетом нововведения специалистам придется скорректировать финансовые показатели в третьем квартале", - сказал финансовый директор Deutsche Post Мелани Крайс.

Ф.Аппель отметил, что сейчас Deutsche Post разрабатывает план оказания социальной помощи сотрудникам, которые пострадают от ухода компании из России.

Компания получала 1 процент от общего объема продаж в России до начала боевых действий.