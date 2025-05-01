Депутат Верховной рады: Наша "красная линия" - это территориальная целостность Украины

Украина неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры с Россией.

Украина неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры с Россией.

Об этом в заявлении восточноевропейскому бюро Report сказала депутат Верховной рады Украины, офицер ВС Людмила Буймистер.

"Не наша вина, что объявленное Россией пасхальное перемирие было ими же нарушено. Поэтому я не верю в желание России завершить эту войну. Россия до сих пор требует от Украины признания Крыма российским. Но у нас есть конституция, и наша "красная линия" - это территориальная целостность Украины. Однако мы не видим никаких изменений в позиции Российской Федерации по этому вопросу. Кроме того, наши американские друзья и коллеги понимают, что Кремль лжет", - сказала она.