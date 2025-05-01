О нас

Депутат Верховной рады: Наша "красная линия" - это территориальная целостность Украины

Депутат Верховной рады: Наша "красная линия" - это территориальная целостность Украины Украина неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры с Россией.
В регионе
1 мая 2025 г. 12:56
Депутат Верховной рады: Наша красная линия - это территориальная целостность Украины

Украина неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры с Россией.

Об этом в заявлении восточноевропейскому бюро Report сказала депутат Верховной рады Украины, офицер ВС Людмила Буймистер.

"Не наша вина, что объявленное Россией пасхальное перемирие было ими же нарушено. Поэтому я не верю в желание России завершить эту войну. Россия до сих пор требует от Украины признания Крыма российским. Но у нас есть конституция, и наша "красная линия" - это территориальная целостность Украины. Однако мы не видим никаких изменений в позиции Российской Федерации по этому вопросу. Кроме того, наши американские друзья и коллеги понимают, что Кремль лжет", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: Bizim "qırmızı xətti"miz Ukraynanın ərazi bütövlüyüdür

Экслюзивные новости

Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi