Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В городе Белово Кемеровской области России приостановлена работа детского сада из-за повышенного уровня газа радона в атмосфере. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве рассказали, что повышенный уровень радона был обнаружен Роспотребнадзором в медицинском кабинете, спальне средней группы и спальне первой младшей группы. Также они отметили, что повышенный уровень содержания газа представляет "непосредственную угрозу здоровью" детей и воспитателей.