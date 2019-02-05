Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В городе Белово Кемеровской области России приостановлена работа детского сада из-за повышенного уровня газа радона в атмосфере. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
В ведомстве рассказали, что повышенный уровень радона был обнаружен Роспотребнадзором в медицинском кабинете, спальне средней группы и спальне первой младшей группы. Также они отметили, что повышенный уровень содержания газа представляет "непосредственную угрозу здоровью" детей и воспитателей.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости