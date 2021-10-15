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Дети от смешанных браков смогут автоматически получить гражданство РФ

Дети от смешанных браков смогут автоматически получить гражданство РФ Рожденные в смешанном браке дети должны автоматически получать российское гражданство.
В регионе
15 октября 2021 г. 22:10
Дети от смешанных браков смогут автоматически получить гражданство РФ

Рожденные в смешанном браке дети должны автоматически получать российское гражданство.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», - отметил он, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

По его словам, соответствующая инициатива может быть реализована в качестве одного из следующих шагов в рамках поддержки соотечественников.

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Версия на азербайджанском языке Qarışıq nikahdan olan uşaqlar avtomatik Rusiya vətəndaşlığını ala bilər

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