Дети от смешанных браков смогут автоматически получить гражданство РФ

Рожденные в смешанном браке дети должны автоматически получать российское гражданство.

Рожденные в смешанном браке дети должны автоматически получать российское гражданство.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», - отметил он, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

По его словам, соответствующая инициатива может быть реализована в качестве одного из следующих шагов в рамках поддержки соотечественников.