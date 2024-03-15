Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Алматы из-за погодных условий

Десятки рейсов на прилет и вылет по-прежнему задерживаются в Международном аэропорту Алматы.

Десятки рейсов на прилет и вылет по-прежнему задерживаются в Международном аэропорту Алматы из-за погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на онлайн-табло Международного аэропорта Алматы.

В данный момент на вылет задерживаются 18 рейсов, а на прилет – 29.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили о том, что проблема связана с тем, что после стабилизации метеорологической обстановки службы аэропорта возобновили обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой, и в первую очередь обслуживают самолеты, рейсы которых были задержаны ранее.

"В связи с тем, что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что в работе задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены.

Также в Международном аэропорту Алматы опровергли ранее появившуюся информацию о нехватке трапов, заявив, что в работе задействована вся подобная техника.