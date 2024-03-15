О нас

Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Алматы из-за погодных условий

Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Алматы из-за погодных условий Десятки рейсов на прилет и вылет по-прежнему задерживаются в Международном аэропорту Алматы.
В регионе
15 марта 2024 г. 12:04
Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Алматы из-за погодных условий

Десятки рейсов на прилет и вылет по-прежнему задерживаются в Международном аэропорту Алматы из-за погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на онлайн-табло Международного аэропорта Алматы.

В данный момент на вылет задерживаются 18 рейсов, а на прилет – 29.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили о том, что проблема связана с тем, что после стабилизации метеорологической обстановки службы аэропорта возобновили обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой, и в первую очередь обслуживают самолеты, рейсы которых были задержаны ранее.

"В связи с тем, что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что в работе задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены.

Также в Международном аэропорту Алматы опровергли ранее появившуюся информацию о нехватке трапов, заявив, что в работе задействована вся подобная техника.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Dozens of flights delayed at Almaty airport due to weather conditions

Самое важное

В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi