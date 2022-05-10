О нас
Аудио новости

Десятки оппозиционеров в Ереване доставлены в полицейские участки

Десятки оппозиционеров в Ереване доставлены в полицейские участки Протестная оппозиция начала шествие с четырех административных районов Еревана - Нор Норк, Малатия-Себастия, Ачапняка и Эребуни.
В регионе
10 мая 2022 г. 15:12
Десятки оппозиционеров в Ереване доставлены в полицейские участки

В отделения полиции доставлены 35 протестующих с четырех шествий, стартовавших в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Ранее оппозиция начала шествие из четырех административных районов Еревана - Нор-Норк, Малатия-Себастия, Ачапняк, Эребуни. Группы под руководством оппозиционных депутатов и внепарламенских сил направляются к площади Франции, перманентно перекрывая улицы и блокируя движение общественного транспорта. На некоторых улицах возникли стычки между правоохранителями и участниками шествия.

13.52

Протестная оппозиция начала шествие с четырех административных районов Еревана - Нор Норк, Малатия-Себастия, Ачапняка и Эребуни.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян со своими сторонниками начал шествие в районе Нор-Норк - по проспекту Гая.

С квартала Малатия-Себатья - от памятника полководцу Андранику Озаняну - двинулась группа, возглавляемая сыном второго президента Армении Левона Кочаряна. Вместе с ним депутаты Агнесса Хамоян и Арам Вардеванян.

Третье шествие началось из района Ачапняк - от памятника Геворку Чаушу. Его возглавляет экс-глава СНБ Армении, депутат Артур Ванецян.

А представители Республиканской партии Армении направляются от здания Ереванского железнодорожного вокзала (район Эребуни).

Ранее лидеры движения "Сопротивление" заявили, что их цель 10 мая - парализовать город.

Со 2 мая в армянской столице возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники требуют отставки властей, в частности премьер-министра Никола Пашиняна.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Dozens nabbed in Yerevan as opposition protests continue

Другие новости из категории

Youtube-канал VMedia указал на необходимость наказания нацистов в Армении
Youtube-канал VMedia указал на необходимость наказания нацистов в Армении
10 мая 2022 г. 16:16
Председатель турецкого муниципалитета: Гейдар Алиев - человек, боровшийся за все человечество
Председатель турецкого муниципалитета: Гейдар Алиев - человек, боровшийся за все человечество
10 мая 2022 г. 15:55
Разведка: Похищенное в Украине зерно ВС РФ вывозят в Сирию
Разведка: Похищенное в Украине зерно ВС РФ вывозят в Сирию
10 мая 2022 г. 15:52
Грузия представила вторую часть анкеты на вступление в ЕС
Грузия представила вторую часть анкеты на вступление в ЕС
10 мая 2022 г. 15:50
На Урале и в Сибири в пожарах погибли 16 человек
На Урале и в Сибири в пожарах погибли 16 человек
10 мая 2022 г. 15:03
Молдова попросит помощь у соседей, если страну затронет ситуация в Украине
Молдова попросит помощь у соседей, если страну затронет ситуация в Украине
10 мая 2022 г. 14:56
ЕК выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами
ЕК выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами
10 мая 2022 г. 14:50
В Стамбуле почтили память общенационального лидера
ФотоВ Стамбуле почтили память общенационального лидера
10 мая 2022 г. 14:21
Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику
Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику
10 мая 2022 г. 13:47
Литва признала Россию страной-террористом, а ее действия в Украине - геноцидом
Литва признала Россию страной-террористом, а ее действия в Украине - геноцидом
10 мая 2022 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi