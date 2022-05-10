Десятки оппозиционеров в Ереване доставлены в полицейские участки

Протестная оппозиция начала шествие с четырех административных районов Еревана - Нор Норк, Малатия-Себастия, Ачапняка и Эребуни.

В отделения полиции доставлены 35 протестующих с четырех шествий, стартовавших в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Ранее оппозиция начала шествие из четырех административных районов Еревана - Нор-Норк, Малатия-Себастия, Ачапняк, Эребуни. Группы под руководством оппозиционных депутатов и внепарламенских сил направляются к площади Франции, перманентно перекрывая улицы и блокируя движение общественного транспорта. На некоторых улицах возникли стычки между правоохранителями и участниками шествия.

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Протестная оппозиция начала шествие с четырех административных районов Еревана - Нор Норк, Малатия-Себастия, Ачапняка и Эребуни.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян со своими сторонниками начал шествие в районе Нор-Норк - по проспекту Гая.

С квартала Малатия-Себатья - от памятника полководцу Андранику Озаняну - двинулась группа, возглавляемая сыном второго президента Армении Левона Кочаряна. Вместе с ним депутаты Агнесса Хамоян и Арам Вардеванян.

Третье шествие началось из района Ачапняк - от памятника Геворку Чаушу. Его возглавляет экс-глава СНБ Армении, депутат Артур Ванецян.

А представители Республиканской партии Армении направляются от здания Ереванского железнодорожного вокзала (район Эребуни).

Ранее лидеры движения "Сопротивление" заявили, что их цель 10 мая - парализовать город.

Со 2 мая в армянской столице возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники требуют отставки властей, в частности премьер-министра Никола Пашиняна.