Десятки человек пострадали при жесткой посадке вертолета в России

По предварительным данным, пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 «Полярных авиалиний» в Якутии.

По предварительным данным, пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний" в Якутии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По предварительной информации, в вертолете, который совершил жесткую посадку, пострадали 23 человека. Из них 7 находятся в критическом состоянии, 7 - в средней степени тяжести. Раненых доставили в Якутск.", - сказали в ведомстве.

Также добавили, что вертолет со спасателями вылетел на поиски воздушного судна, совершившего жесткую посадку.

Ранее в этот день вертолет "Полярных авиалиний" вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").