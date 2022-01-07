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Десять сотрудников МЧС Казахстана пострадали в ходе беспорядков

Десять сотрудников МЧС Казахстана пострадали в ходе беспорядков 10 сотрудников МЧС пострадали в ходе беспорядков в Казахстане.
В регионе
7 января 2022 г. 21:02
Десять сотрудников МЧС Казахстана пострадали в ходе беспорядков

10 сотрудников МЧС пострадали в ходе беспорядков в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Хабар-24", ссылаясь на официального представителя МЧС Казахстана Талгата Уали.

По информации телеканала, во время беспорядков в Казахстане пострадали 10 сотрудников МЧС, среди которых есть те, кто получил огнестрельные ранения. За минувшие дни мятежники 33 раза нападали на пожарные машины, которые тушили огонь или спешили на ликвидацию возгораний. В результате повреждено порядка 30 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе сгорели пять автоцистерн, уточнили в эфире.

"Участники беспорядков забрасывали пожарных камнями, обстреливали и блокировали автомобилями. Несмотря на поступающие угрозы расправы, государственной противопожарной службой МЧС потушено 75 пожаров, спасено и эвакуировано из огня 143 человека", - сказал официальный представитель МЧС РК в эфире телеканала.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda FHN-in 10 əməkdaşı iğtişaşlar zamanı xəsarət alıb

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