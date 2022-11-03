Десять полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Иране

В пригороде Тегерана, Карадже, произошли столкновения полиции с протестующими.

В пригороде Тегерана, Карадже, произошли столкновения полиции с протестующими.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, травмы получили десять полицейских, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Associated Press отмечает, что среди сил безопасности могут быть погибшие. Ссылаясь на государственные СМИ Ирана, агентство сообщает о минимум двоих убитых и о распространении в этих СМИ фотографий нападения на полицейский автомобиль.

На видеозаписях в соцсетях, видно, как в небе над протестующими кружит полицейский вертолет.

Напомним, что акция протеста началась утром по поводу 40-го дня с момента смерти 22-летней Хадис Наджафи, которая была застрелена во время демонстрации.