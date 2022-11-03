О нас

Десять полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Иране

Десять полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Иране В пригороде Тегерана, Карадже, произошли столкновения полиции с протестующими.
В регионе
3 ноября 2022 г. 22:34
Десять полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Иране

В пригороде Тегерана, Карадже, произошли столкновения полиции с протестующими.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, травмы получили десять полицейских, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Associated Press отмечает, что среди сил безопасности могут быть погибшие. Ссылаясь на государственные СМИ Ирана, агентство сообщает о минимум двоих убитых и о распространении в этих СМИ фотографий нападения на полицейский автомобиль.

На видеозаписях в соцсетях, видно, как в небе над протестующими кружит полицейский вертолет.

Напомним, что акция протеста началась утром по поводу 40-го дня с момента смерти 22-летней Хадис Наджафи, которая была застрелена во время демонстрации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: İranda etirazçılarla toqquşmalarda 10 polis əməkdaşı yaralanıb, ölənlər var

Самое читаемое

Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
28 октября 2022 г. 09:52
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi