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Дерья Янык: Тема западных азербайджанцев должна стать для Турции национальным вопросом

Дерья Янык: Тема западных азербайджанцев должна стать для Турции национальным вопросом 17:15 Как и карабахский вопрос, тема западных азербайджанцев должна стать национальным вопросом Турции.
В регионе
22 мая 2025 г. 17:41
Дерья Янык: Тема западных азербайджанцев должна стать для Турции национальным вопросом

Вопрос западных азербайджанцев, как и карабахская тема, должен стать для Турции национальным.

Об этом анкарскому бюро Report заявила председатель комиссии по расследованию нарушений прав человека Великого национального собрания Турции Дерья Янык, принявшая участие 21 мая в международной конференции "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека" в Анкаре.

По ее словам, карабахский вопрос стал национальным вопросом как для Азербайджана, так и Турции, и "мы должны сделать вопрос западных азербайджанцев нашим национальным вопросом и объединить наши силы в этом направлении".

Председатель комиссии считает, что совместное продвижение вопроса возвращения западных азербайджанцев на родные земли в международных организациях окажет положительное влияние на этот процесс:

"Один из основных принципов международного права заключается в том, что люди имеют право вернуться на родные земли. История нарушения прав западных азербайджанцев насчитывает почти два века. Очень важно снова поднять эту тему. Регулярно актуализируя этот вопрос, можно быстрее донести проблему до внимания мировой общественности. Я уверена, что деятельность в этом направлении будет продолжена".

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Версия на английском языке MP: Western Azerbaijanis should become national matter for Türkiye
Версия на азербайджанском языке TBMM-in komissiya sədri: Qərbi azərbaycanlılar mövzusu Türkiyənin milli məsələsinə çevrilməlidir

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