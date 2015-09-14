Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Дербент отпразднует 2000-летие 19 сентября. В праздновании примут участие около 5 тысяч гостей, в том числе делегации из 40 регионов России, Азербайджана, Турции, Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

В Дербенте к юбилею рисуют на асфальте "ковры" с традиционным дербентским орнаментом. Их площадь - 300 и 1,5 тыс. кв метров.

Также в крепости Нарын-Кала, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоится турнир по интеллектуальной игре "Брэйн-ринг" - "Каспийский бриз", посвященный юбилею Дербента.