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Депутаты парламента Грузии устроили потасовку из-за авиасообщения с РФ

Депутаты парламента Грузии устроили потасовку из-за авиасообщения с РФ Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе и группы "Сила народа" Ираклий (Дачи) Берая устроили потасовку на пленарном заседании.
В регионе
19 мая 2023 г. 21:19
Депутаты парламента Грузии устроили потасовку из-за авиасообщения с РФ

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе и группы "Сила народа" Ираклий (Дачи) Берая устроили потасовку на пленарном заседании.

Как передает Report, кадры потасовки в прямом эфире транслировал грузинский телеканал TV Pirveli.

В парламенте проходили слушание главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Вашадзе попросил слово. Во время выступления он раскритиковал власти за возобновление прямого авиасообщения с РФ и обвинил их в дружбе с властями России. Это вызвало негодование у представителей большинства.

После выступления Вашадзе вернулся на свое место, где вступил в словесную перепалку с Берая, который встал и накинулся на оппозиционера. Депутатов разняли парламентские приставы. Ситуацию удалось урегулировать. Депутаты продолжили обсуждать деятельность главы МВД.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin deputatları Rusiyaya görə dava ediblər

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