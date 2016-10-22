Депутаты, избранные в парламент Грузии по пропорциональной системе, прошли наркологические тесты

Тбилиси. 22 октября. REPORT.AZ/ Депутаты, избранные в парламент Грузии, были обследованы в наркологическом диспансере.

Как сообщила грузинскому бюро Report пресс-секретарь ЦИК Грузии Анна Микеладзе, депутаты, избранные в парламент Грузии по пропорциональной системе согласно законодательству, в течение двух недель должны пройти наркологическое обследование: "77 депутатов, получивших мандат по пропорциональной системе на парламентских выборах 8 октября, сдали анализы в наркологическом диспансере. После проверок медицинский центр представил справки в ЦИК. В этих справках указано, что никто из 77 депутатов не использовал наркотические вещества".

По ее словам, избирательные субъекты - политические партии, политические блоки представили в ЦИК сведения о состоянии здоровья своих кандидатов: "Согласно закону, депутаты, избранные по мажоритарной системе, должны представить справку о результатах наркологического теста во время регистрации их кандидатуры. Если они не представили эти справки, то обязательно пройдут обследование в медучреждении после избрания".