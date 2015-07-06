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    СМИ: Депутаты Госдумы предложили ввести визовый режим со странами Средней Азии

    Это позволит усилить режим проверки мигрантов на их причастность к деятельности Исламского государства

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Депутаты Госдумы России предлагают отменить безвизовый режим и усилить на границе проверки мигрантов, въезжающих из стран Средней Азии, на причастность к деятельности "Исламского государства" (ИГ) и других террористических группировок. Об этом как сообщает Report, пишет российская газета "Известия". 

    По информации газеты, обращение к главе Федеральной миграционной службы (ФМС) Константину Ромодановскому и руководителю Федеральной пограничной службы (ФПС) Владимиру Кулишову написали зампред ЦК КПРФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

    Депутаты считают, что боевики будут готовить террористов и вербовщиков в этих странах и затем посылать их в Россию под видом трудовых мигрантов, сообщает издание. Парламентарии предлагают ввести визовый режим со странами Средней Азии, чтобы у российских спецслужб была возможность тщательно проверить национальные паспорта на подлинность, а их владельцев на причастность к деятельности ИГ.

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