Депутатам из СНГ рассказали о деятельности кампании IDEA, возглавляемой Лейлой Алиевой

В Санкт-Петербурге состоялось обсуждение на тему "О молодежных законотворческих инициативах и общественных проектах в области экологии и охраны окружающей среды"

В Санкт-Петербурге в рамках 16-го заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, состоялось обсуждение на тему "О молодежных законотворческих инициативах и общественных проектах в области экологии и охраны окружающей среды".

Как сообщает Report, на данном заседании выступил также депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эмин Гаджиев.

В своем выступлении парламентарий отметил, что в деле защиты окружающей среды важна роль не только государства, но и общественности.

Он подчеркнул, что локомотивом общественных инициатив Азербайджана в экологической сфере можно с уверенностью назвать Общественное объединение "Международный диалог во имя охраны окружающей среды", или сокращенно IDEA, основанное 12 июля 2011 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

"За последние десять лет по линии IDEA в стране реализованы десятки проектов по вовлечению молодежи в природоохранную деятельность. Организация ведет планомерную работу по просвещению населения, информированию граждан об экологических проблемах и их решению. По инициативе Лейлы Алиевой осуществляется ряд важных проектов по охране водной фауны Азербайджана и Кавказского региона, сохранению и восстановлению биоресурсов внутренних водных бассейнов нашей страны. IDEA реализует самые различные экологические проекты, в том числе связанные с Государственным заповедником "Гызылагадж" и Каспийским морем. Ежегодно 25 сентября Ресурсный центр IDEA проводит мероприятия, посвященные "Международному дню моря". Общественное объединение IDEA также организовывало кампании по посадке деревьев и сбору макулатуры. Делается упор и на создание приюта для таких исчезающих морских видов, как анадромная рыба и осетр, реализован проект по защите кавказского леопарда. По инициативе IDEA был запущен проект под названием "Наш двор", основной целью которого стала разработка, реконструкция и ремонт дворов жилых зданий", - сказал Эмин Гаджиев.

Одним из вопросов, волнующих молодежь Азербайджана долгие годы, оставалась проблема экологического террора, неразрывно связанного с фактом оккупации 20 процентов территорий нашей страны, заявил также депутат Милли Меджлиса.

"На оккупированных ранее Арменией территориях долгие годы на планомерной основе организовывались пожары, вырубались уникальные леса. В социальных сетях и СМИ размещено немало кадров и рассказов очевидцев о массовой вырубке лесов в Карабахском регионе Азербайджана. Экологический вандализм имел место и осенью прошлого года, когда армяне, покидающие освобожденные Азербайджанской армией районы нашей страны, поджигали дома, леса, тем самым нанося огромный ущерб флоре и фауне региона", - сказал депутат.

Эмин Гаджиев также обратил внимание участников заседания и к другому проявлению экологического террора, когда армяне неоднократно сплавляли по рекам Тертерчай, Хачинчай, Гаргарчай в игрушках самодельные бомбы. "Расчет делался на то, что дети, играющие у берега водоема, попытаются достать игрушку и в результате погибнут", - заявил парламентарий, приведя конкретные факты армянского терроризма.

"Именно это произошло в Товузском районе Азербайджана, где 14 июля 2011 года в селе Алибейли 13-летняя Айгюн Шахмалиева нашла в реке игрушечную собаку и принесла домой. Во время игры сработало взрывное устройство. Девочка скончалась по дороге в больницу. Аналогичный инцидент произошел в 1994 году: два малолетних ребенка погибли, еще один был ранен в результате взрыва устройства, встроенного в детскую игрушку. В целом же за годы оккупации в результате подрыва мин и обстрелов погибли десятки азербайджанских детей, сотни получили ранения", - отметил он.

Парламентарий также проинформировал участников заседания об инициируемом учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой проекте "Участие молодежи в экологической оценке освобожденных территорий Азербайджана". В соответствии с планом действий в масштабах страны будет расследован ущерб, нанесенный природе Азербайджана в результате почти 30-летней армянской оккупации, изучен международный опыт в сфере восстановления земель, разработаны методология и правила для оценки степени экологического ущерба, отметил депутат.

Коснувшись роста экологических проблем на земном шаре, азербайджанский парламентарий подчеркнул, что борьба с ними требует еще больше усилий и ресурсов.

"Эффективная защита окружающей среды требует объединения усилий молодых экоактивистов, думающих о будущем нашей планеты, а также поисков более системных путей борьбы с проблемами. Также важны повышение информированности об экологических угрозах, привлечение молодежи к экологической активности, исследование ущерба, преднамеренно или случайно нанесенного окружающей среде. Молодежь должна понять, что наши страны несут общую ответственность за будущее экологии региона. Лишь совместная деятельность и сотрудничество во имя спасения природы могут дать успешные результаты в этой сфере. С этой точки зрения многое зависит от молодого поколения. Решение экологических вопросов во многом зависит и от нашего образа жизни, поэтому мы должны, используя все возможности, нести ответственность за свои действия", - заключил Эмин Гаджиев.