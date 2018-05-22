Депутата-армянина лишили мандата в Екатеринбурге

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Вопрос о прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна рассмотрен на заседании мандатной комиссии, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

За досрочное прекращение полномочий Армена Карапетяна проголосовали 42 депутата, против – один. Еще один воздержался. Причиной стало то, что парламентарий не указал двух детей и записанное на них имущество в декларации о доходах за 2016 год.