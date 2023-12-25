Депутат: Зеленский не поддержит закон о мобилизации женщин

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что президент страны Владимир Зеленский не поддержит новый законопроект о мобилизации, предусматривающих призыв женщин.

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что команда президента Владимира Зеленского не поддержит законопроект о мобилизации, если в него добавят пункт о призыве женщин.

В беседе с восточноевропейским бюро Report депутат сообщил, что законопроект о мобилизации готовит специальная рабочая группа.

"Вопрос будут обсуждать в штабе. Да, есть много вопросов для обсуждения, но первое, что нужно помнить, правящая партия не поддержит вопрос о женской мобилизации ни при каких условиях", - сказал он.

Камельчук отметил, что Зеленский может поддержать вопрос снижения призывного возраста, если Генштаб представит достаточное количество аргументов. По его словам, вопрос также будет обсуждаться в Верховной Раде и уполномоченными представителями Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.