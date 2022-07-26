Депутат Верховной Рады: Украина привержена соглашениям с Турцией и международным сообществом

Украина привержена соглашениям, подписанным с Турцией и международным сообществом.

Украина привержена соглашениям, подписанным с Турцией и международным сообществом.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил депутат Верховной Рады (парламента) Украины, первый заместитель председателя комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

По его словам, поставки украинского зерна зависят в первую очередь от гарантов – Турции и международных организаций: “Украина сделает все возможное для реализации этого, как и обещала в рамках соглашений”.

Я.Юрчишин также прокомментировал ракетные удары России по порту Одессы: “Нарушение Россией положений соглашения о транспортировке украинского зерна еще раз доказывает, что ее подпись под каким-либо документом не имеет никакой ценности”.