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Депутат Верховной Рады: Украина получит новое оружие и боеприпасы в ближайшие дни

Депутат Верховной Рады: Украина получит новое оружие и боеприпасы в ближайшие дни Решение Конгресса Соединенных Штатов Америки жизненно важно для Украины. Благодаря нему проблема нехватки снарядов в украинской армии будет решена.
В регионе
24 апреля 2024 г. 15:55
Депутат Верховной Рады: Украина получит новое оружие и боеприпасы в ближайшие дни

Решение Конгресса Соединенных Штатов Америки жизненно важно для Украины. Благодаря нему проблема нехватки снарядов в украинской армии будет решена.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Федор Вениславский.

По его словам, Украина в ближайшие дни получит новое оружие, боеприпасы, в том числе ракеты, что поможет предотвратить атаки российской армии: "Россия не отказалась от своих планов захватить всю Украину и уничтожить ее как государство. Для нас важна помощь США и Европейского союза".

По словам Ф.Вениславского, контрнаступательные операции украинской армии будут проводиться тогда, когда Россия будет ожидать этого меньше всего: "Не стоит называть сроки. Прежде всего, нужно сдержать наступление России".

Напомним, что Сенат США накануне окончательно утвердил решение о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов. 61 миллиард долларов из этой суммы предназначен для Украины. Теперь для вступления документа в силу нужна только подпись президента Джо Байдена.

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Версия на английском языке Ukraine to receive new weapons, ammunition 'shortly', Verkhovna Rada member says
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın komitə sədri: Ukrayna bir neçə gün ərzində yeni silah və döyüş sursatları alacaq

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