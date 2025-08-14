О нас

14 августа 2025 г. 11:59
Депутат Верховной Рады: Украина никогда не будет вассалом России

Встреча президентов США и РФ на Аляске имеет особое значение для Украины, так как ее главной темой будет прекращение войны.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Гончаренко, комментируя предстоящую 15 августа встречу президентов США и России на Аляске.

Он отметил, что украинская сторона возлагает определенные надежды на эту встречу:

"Мы хотим мира, и как можно скорее. Не стоит забывать, что Украина находится в состоянии войны уже 12 лет, и 3,5 года из них – это полномасштабная оккупация. С другой стороны, есть много опасений, что условия, на которые может согласиться президент США Дональд Трамп, не подойдут Украине. Что является для нас "красной чертой"?

Во-первых, мы никогда не признаем оккупированные территории Украины российскими. Да, Россия, возможно, будет удерживать их под контролем какое-то время. В свое время территории Азербайджана находились под оккупацией (со стороны Армении - ред.) на протяжении десятилетий. Однако Азербайджан наконец освободил свои земли. Это принципиально важный момент также для нас.

Во-вторых, мы никогда не согласимся на ограничение суверенитета Украины. То есть Украина должна иметь самостоятельный выбор, какую армию ей иметь, какую военную промышленность развивать. Украина не будет вассалом России. Это невозможно, неприемлемо".

Депутат отметил, что президент США Дональд Трамп в своих комментариях высказывается о территориальном обмене между Украиной и Россией:

"Мы не знаем деталей. Понятно, что есть территории, которые очень важны для безопасности не только Украины, но и всего мира. Например, Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, которая сейчас находится под оккупацией. Было бы очень хорошо, если бы такие вопросы удалось решить в рамках мирного процесса, который сейчас продвигает Дональд Трамп. Вновь повторюсь - Украина хочет мира. Однако это должен быть настоящий мир, а не капитуляция", — добавил О. Гончаренко.

Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: Alyaska görüşü bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir

