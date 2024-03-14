Депутат Верховной Рады: Украина, как и Азербайджан, хочет добиться справедливости

Высказывание Папы Франциска о "белом флаге" вызвало недоумение и негативные эмоции как у украинцев, так и у представителей демократического мира.

Высказывание папы Франциска о "белом флаге" вызвало недоумение и негативные эмоции как у украинцев, так и у представителей демократического мира.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Белоцерковец, комментируя скандал вокруг слов папы Римского, призвавшего Киев идти на переговоры с белым флагом.

Он отметил, что Украина, как и Азербайджан, хочет только одного - добиться справедливости, но ради нее нужно бороться.

По словам депутата, Ватикан не пытается исправить свои ошибки: "Это не первое заявление папы Римского. Возможно, в действительности он не имел в виду то, как это представляет российская пропаганда, так как на следующий день Ватикан сделал заявление по поводу трактовки своих слов. Ватикан, имеющий древнюю историю, не должен забывать ее уроки, в том числе смысл борьбы за справедливость. В конце концов, украинцы продолжают бороться, и каждый день наши военные и мирные граждане гибнут, отстаивая интересы демократического мира, в том числе Ватикана", - добавил он.

Украинский депутат выразил надежду, что отныне папа Римский будет активно поддерживать справедливость и мир.