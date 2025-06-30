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Депутат Верховной Рады: События в Екатеринбурге - очередное доказательство того, что Россия является ксенофобской империей

Депутат Верховной Рады: События в Екатеринбурге - очередное доказательство того, что Россия является ксенофобской империей В России происходят преследования на этнической почве. На этот раз жертвами стали азербайджанцы.
В регионе
30 июня 2025 г. 20:22
Депутат Верховной Рады: События в Екатеринбурге - очередное доказательство того, что Россия является ксенофобской империей

В России происходят преследования на этнической почве. На этот раз жертвами стали азербайджанцы.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

"Все это очередное доказательство того, что Россия является ксенофобской империей. Здесь постоянно ищут чужого, отличающегося человека, который во всем виноват", - подчеркнул он.

Гончаренко отметил, что если раньше такими виновными были украинцы, представители стран Балтии, то теперь очередь дошла да азербайджанцев:

"К сожалению, это практика, которую они регулярно проводят. Жесткая реакция правительства Азербайджана очень правильна. Отменяются мероприятия по российской линии, требуется расследование. Единственный язык, который понимает Москва - это язык силы, и Азербайджан в этом смысле ведет себя очень достойно", - добавил Гончаренко.

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Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: Yekaterinburqda baş verənlər Rusiyanın ksenofob imperiya olduğunun növbəti sübutudur

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