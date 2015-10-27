​Депутат: Серж Саркисян разделяет ответственность за события 27 октября 1999 года

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "За смерть спикера армянского парламента Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна, других убитых должностных лиц ответственность несет Серж Саргсян".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат от фракции АНК Никол Пашинян 27 октября в парламенте.

Депутат также подчеркнул, что во время теракта 27 октября 1999 г. в парламенте Армении Серж Саргсян занимал пост министра национальной безопасности. "Его прямой обязанностью было обеспечение безопасности спикера Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна, других убитых должностных лиц и в целом парламента. По словам Пашиняна, Серж Саргсян таким образом разделяет ответственность за то, что безопасность не была соблюдена.

Парламентарий подчеркнул, что преступление (1 марта 2008 г. – ред.) не имеет срока давности, и раскрытие их должно оставаться на повестке так долго, покуда организаторы и исполнители не понесут наказания в установленном законом порядке.

По его словам, трое из десяти убитых 1 марта – Армен Фарманян, Тигран Хачатрян и Гор Клоян – погибли вследствие применения "черемухи 7". "Следственный орган заявляет, что выяснил, какие полицейские в тот день использовали этот боеприпас, однако дальше дело не идет", - заявил Пашинян.

Напомним, что сегодня исполняется 16 лет со дня теракта в парламенте.

Преступники ворвались в зал заседаний и расстреляли членов правительства и депутатов.

Судебный процесс над исполнителями теракта продлился с 2001 по 2003 гг. 6 членов группы – главарь Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, Дереник Беджанян, Эдик Григорян и Ашот Князян были приговорены к пожизненному заключению. Гамлет Степанян приговорен к 14 годам лишения свободы.