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Депутат Сейма Латвии азербайджанского происхождения: У нас есть важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном

Депутат Сейма Латвии азербайджанского происхождения: У нас есть важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном У нас есть очень важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном.
В регионе
26 июня 2025 г. 11:23
Депутат Сейма Латвии азербайджанского происхождения: У нас есть важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном

У нас есть очень важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Сейма Латвии от партии "Стабильность" азербайджанец Алим Салимов.

Он отметил, что в первую очередь это касается сотрудничества в экономической сфере: "В частности, мы планируем увеличить объем азербайджанской продукции на латвийском рынке. Это важный фактор. Кроме того, будет расширены программы обмена в сфере образования, в частности, технических наук".

Салимов добавил, что Латвия является стратегическим партнером Азербайджана и сотрудничество между странами будет развиваться.

Отметим, что Алим Салимов - единственный депутат азербайджанского происхождения в парламенте Латвии.

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Версия на азербайджанском языке Latviya Seyminin azərbaycanlı deputatı: Azərbaycanla bağlı əhəmiyyətli plan və layihələrimiz var

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