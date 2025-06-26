Депутат Сейма Латвии азербайджанского происхождения: У нас есть важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном

У нас есть очень важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном.
Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Сейма Латвии от партии "Стабильность" азербайджанец Алим Салимов.
Он отметил, что в первую очередь это касается сотрудничества в экономической сфере: "В частности, мы планируем увеличить объем азербайджанской продукции на латвийском рынке. Это важный фактор. Кроме того, будет расширены программы обмена в сфере образования, в частности, технических наук".
Салимов добавил, что Латвия является стратегическим партнером Азербайджана и сотрудничество между странами будет развиваться.
Отметим, что Алим Салимов - единственный депутат азербайджанского происхождения в парламенте Латвии.