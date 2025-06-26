Депутат Сейма Латвии азербайджанского происхождения: У нас есть важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном

Депутат Сейма Латвии азербайджанского происхождения: У нас есть важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном

У нас есть очень важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном.

https://images.report.az/photo/715fc823-5347-374b-bc2d-30ed4df7ef9c.jpg https://images.report.az/photo/715fc823-5347-374b-bc2d-30ed4df7ef9c.jpg

У нас есть очень важные планы и проекты, связанные с Азербайджаном. Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Сейма Латвии от партии "Стабильность" азербайджанец Алим Салимов. Он отметил, что в первую очередь это касается сотрудничества в экономической сфере: "В частности, мы планируем увеличить объем азербайджанской продукции на латвийском рынке. Это важный фактор. Кроме того, будет расширены программы обмена в сфере образования, в частности, технических наук". Салимов добавил, что Латвия является стратегическим партнером Азербайджана и сотрудничество между странами будет развиваться. Отметим, что Алим Салимов - единственный депутат азербайджанского происхождения в парламенте Латвии. Подпишитесь на наш Telegram канал