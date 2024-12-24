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Депутат: Саломе Зурабишвили живет в параллельном мире

Депутат: Саломе Зурабишвили живет в параллельном мире 12:19
В регионе
24 декабря 2024 г. 12:48
Депутат: Саломе Зурабишвили живет в параллельном мире

Президент Грузии Саломе Зурабишвили действует совершенно бесконтрольно и не смотрит ни на закон, ни на Конституцию.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По ее словам, требование Зурабишвили о проведении в стране новых парламентских выборов не имеет никакой легитимации и лишено всяких оснований.

Депутат парламента Грузии Эка Сепашвили считает, что Саломе Зурабишвили живет не в реальном, а в параллельном мире.

"Видимо, она получила серьезные указания из-за рубежа на счет досрочных выборов и работает в этом направлении. Однако, эта ее попытка не будет иметь успеха. К сожалению, впервые в истории Грузии у нас такой президент, который нарушает Конституцию, не подчиняется законам и игнорирует волю народа. Она ставит поручения иностранных акторов выше интересов своей страны", - подчеркнула Сепашвили.

Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольски заявил, что выборы в стране не были сфальсифицированы, и недовольство оппозиции результатами следует рассматривать как политическую спекуляцию.

По его словам, недопустимо, чтобы некоторые группы, недовольные результатами выборов, создавали напряженность в стране.

"Эти группы, действуя по определенному сценарию, стремятся привести к власти правительство, которое будет выполнять особые поручения и создаст основу для разрушения Грузии. Власть, имея поддержку 1 миллиона 120 тысяч избирателей, не должна идти на уступки в своей позиции", - заявил Вольски.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Salome Zurabişvili real deyil, paralel bir dünyada yaşayır

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