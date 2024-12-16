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Депутат: Рост напряженности в Украине вызван отсутствием поддержки Западом инициатив Турции

Депутат: Рост напряженности в Украине вызван отсутствием поддержки Западом инициатив Турции Причиной роста напряженности в Украине является недостаточная поддержка со стороны западных государств.
В регионе
16 декабря 2024 г. 18:51
Депутат: Рост напряженности в Украине вызван отсутствием поддержки Западом инициатив Турции

Причиной роста напряженности в Украине является недостаточная поддержка со стороны западных государств.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (АК Партия) Омер Челик на пресс-конференции.

Он отметил, что в Украине уже применяются гиперзвуковые ракеты.

Тем не менее, по словам О.Челика, западные государства недостаточно поддерживают дипломатические инициативы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по прекращению российско-украинской войны.

"Если бы была оказана усиленная поддержка, сегодня у нас на повестке обсуждения была бы не обретающая глобальные масштабы война, а иные вопросы", - отметил политик.

Отметим, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года.

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