Депутат: Роль Грузии направлена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном

Роль Грузии направлена на обеспечение мира в регионе и скорейшее достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Роль Грузии направлена на обеспечение мира в регионе и скорейшее достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.

"Роль Грузии направлена и будет направлена на установление мира в регионе и достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном как можно скорее, и подумать о мирном развитии, которое будет способствовать развитию нашего региона", - заявила она.

Как отметила Бочоришвили, форум Шелкового пути посвящен роли региона на мировой арене.

"Мы желаем, чтобы в регионе Южного Кавказа царил мир, и мы можем внести свой вклад в этот процесс. Было приятно видеть, что премьер-министры обеих стран (Армении и Азербайджана) были в Грузии и приняли участие в одном форуме", - отметила она.

В свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Чиковани, комментируя встречу премьеров двух стран отметил ее актуальность.

"Это также показывает, что Грузия играет особую роль в контексте безопасности региона в целом. Тот факт, что мы вместе с другими странами нашего региона должны заботиться о безопасности Кавказа, был очень четко обозначен, и мы надеемся, что эта инициатива найдет поддержку у всех других государств", - заявил Чиковани.