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Депутат Рады: Киев будет экспортировать зерно через три украинских порта

Депутат Рады: Киев будет экспортировать зерно через три украинских порта "Согласно плану экспорта украинского зерна, предварительно согласованного на прошлой неделе в Стамбуле, вывоз будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН".
В регионе
21 июля 2022 г. 02:18
Депутат Рады: Киев будет экспортировать зерно через три украинских порта

"Согласно плану экспорта украинского зерна, предварительно согласованного на прошлой неделе в Стамбуле, вывоз будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН".

Как сообщает Report, об этом местному СМИ заявил депутат Верховной Рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.

"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены", – отметил он.

Депутат уточнил, что по согласованным безопасным маршрутам в порты Украины смогут заходить все гражданские суда: "Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам".

Р. Умеров подчеркнул, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, а Россия не повлияет на этот процесс.

Напомним, что в результате стамбульской встречи, состоявшейся 18 июля, была достигнута договоренность о подготовке итогового письменного документа по обеспечению совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном.

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