​Депутат "Процветающей Армении" сбежал из страны, прихватив с собой партийные деньги

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Один из ведущих фигурантов партии "Процветающая Армения", депутат Абрам Манукян покинул страну, прихватив более 100 млн. армянских драм ( более 200 тысяч. долларов), принадлежащих партии.

Как передает Report, об этом пишет газета "Айкакан жаманак".

По информации, его помощник подчеркнул, что депутат находится за пределами страны.

Украденные им денежные средства предназначались для региональных структур партии. Ранее Абрам Манукян заведовал этой сферой.

Согласно информации, недавно несколько членов партии покинули ее ряды. Абрам Манукян хотел внести изменения в руководящий состав "Процветающей Армении".

Отношения руководства партии к нему было неоднозначным. Поэтому он был отстранен от контроля над финансовыми вопросами и региональными структурами.