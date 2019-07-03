Депутат правящей партии Грузии отказался от мандата

Депутат правящей партии "Грузинская мечта" Закария Куцнашвили обратился к спикеру парламента страны Арчилу Талаквадзе с просьбой досрочно приостановить его депутатский мандат.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявил сам депутат. Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии подготовит соответствующий отчет, после чего прошение будет рассмотрено в рамках внеочередного заседания.

Отметим, что З.Куцнашвили был избран от округа Тианети, Казбеги и Дюшети. Именно он возглавлял грузинскую делегацию в Межпарламентской ассамблее православия, заседание которой обернулось массовыми акциями протеста в Грузии. Он был одним из организаторов заседания в Тбилиси.