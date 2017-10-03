Депутат: Политическая система Армении находится на уровне шимпанзе

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Адресую свои слова нашим властям: политическая система Армении находится на уровне шимпанзе".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте Армении 3 октября глава фракции оппозиционного блока "Выход" Никол Пашинян, выступая на обсуждении законопроекта о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в городе Ереван".

По его словам, власти предлагают якобы невинную и формальную редактуру законов в связи с изменениями в Конституции. Но подбрасывают к ней весьма серьёзные изменения. "Это угрожает демократии городской власти. Вроде пустяк, а какая разница? У человека с орангутангом тоже ведь разница невелика: по генам различие составляет 2%. А что получаем в итоге? Так же и здесь. Поэтому попрошу наши власти: политическая система у нас итак на уровне шимпанзе. Так не опускайте её вообще до макаки".