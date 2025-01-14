О нас

Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку

Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку.
В регионе
14 января 2025 г. 10:45
Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, с таким утверждением выступил бывший соратник Пашиняна, депутат Oвик Агазарян.

Он связал это с тем, что в стране планируется провести внеочередные выборы.

Отмечается, что Агазарян, который до конца прошлого года входил в правящую команду и был осведомлен о происходящем в высших кругах, считает, что текущие внешнеполитические события создают условия, при которых досрочные выборы отвечают интересам власти. По его словам, сейчас у Пашиняна больше шансов вновь получить мандат доверия и продвигать свои планы.

"Эти события есть, и не только они. Есть и другие причины, чтобы провести внеочередные выборы", - подчеркнул Агазарян, не уточнив детали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MP: Pashinyan to resign in coming months
Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: Paşinyan yaxın aylarda istefa verəcək

Другие новости из категории

Армянский политолог: Новый договор между США и Ереваном не даст гарантий безопасности
Армянский политолог: Новый договор между США и Ереваном не даст гарантий безопасности
14 января 2025 г. 11:49
Назначен новый посол Армении в Швейцарии
Назначен новый посол Армении в Швейцарии
14 января 2025 г. 10:59
Начальник управления СК Армении подал в отставку
Начальник управления СК Армении подал в отставку
14 января 2025 г. 10:38
ЕС в 2025 году поддержит усилия Азербайджана и Армении на пути к долгосрочному миру
ЕС в 2025 году поддержит усилия Азербайджана и Армении на пути к долгосрочному миру
14 января 2025 г. 10:32
Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет Utair сел в Братске из-за непогоды
Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет Utair сел в Братске из-за непогоды
14 января 2025 г. 10:24
Пашинян намерен сменить главу СНБ Армении
Пашинян намерен сменить главу СНБ Армении
14 января 2025 г. 10:14
Иран и евротройка проведут четвертый раунд переговоров
Иран и "евротройка" проведут четвертый раунд переговоров
14 января 2025 г. 10:04
В результате атаки БПЛА повреждены два промпредприятия в Саратове и Энгельсе
В результате атаки БПЛА повреждены два промпредприятия в Саратове и Энгельсе
14 января 2025 г. 09:54
В Приморском крае тигр растерзал человека
В Приморском крае тигр растерзал человека
14 января 2025 г. 09:29
Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве
Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве
14 января 2025 г. 09:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi