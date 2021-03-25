Депутат парламента Армении: В армии продолжается хаос

Во время вопросов и ответов в правительстве депутат Нацсобрания РА от "Просвещенной Армении" Геворк Горгисян обратился к министру обороны, подчеркнув, что в армии царит тотальный хаос

Во время вопросов и ответов в правительстве депутат Нацсобрания РА от "Просвещенной Армении" Геворк Горгисян обратился к министру обороны, подчеркнув, что в армии царит тотальный хаос.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

“Наша передовая не оснащена должным образом, условия несения дежурства - неподобающие. Вы не можете перемещать военных из точки А в точку Б. Военные с боевого дежурства, с боевых позиций выходят в прямой эфир. Пропадают во время метели. Людям не выплачиваются зарплаты. Как долго будет продолжаться этот хаос, господин министр? Чем вы заняты, что в армии такая ситуация?” - поинтересовался Горгисян у главы ведомства.

Вопрос депутата остался без ответа, вице-спикер Ален Симонян посоветовал представить вопрос в письменной форме.