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Депутат парламента Армении: В армии продолжается хаос

Депутат парламента Армении: В армии продолжается хаос Во время вопросов и ответов в правительстве депутат Нацсобрания РА от "Просвещенной Армении" Геворк Горгисян обратился к министру обороны, подчеркнув, что в армии царит тотальный хаос
В регионе
25 марта 2021 г. 07:23
Депутат парламента Армении: В армии продолжается хаос
Геворк Горгисян

Во время вопросов и ответов в правительстве депутат Нацсобрания РА от "Просвещенной Армении" Геворк Горгисян обратился к министру обороны, подчеркнув, что в армии царит тотальный хаос.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

“Наша передовая не оснащена должным образом, условия несения дежурства - неподобающие. Вы не можете перемещать военных из точки А в точку Б. Военные с боевого дежурства, с боевых позиций выходят в прямой эфир. Пропадают во время метели. Людям не выплачиваются зарплаты. Как долго будет продолжаться этот хаос, господин министр? Чем вы заняты, что в армии такая ситуация?” - поинтересовался Горгисян у главы ведомства.

Вопрос депутата остался без ответа, вице-спикер Ален Симонян посоветовал представить вопрос в письменной форме.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin deputatı: Orduda xaos hökm sürür

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