О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депутат парламента Армении пригрозил Пашиняну смертью

Депутат парламента Армении пригрозил Пашиняну смертью Судебная система, органы предварительного следствия, прокуратура, полиция - призваны обеспечивать реализацию полученного правительством мандата. Это в действительности проявление беспрецедентного цинизма, когда правительство неприкрыто ставит задачу, дост
В регионе
25 августа 2021 г. 07:08
Депутат парламента Армении пригрозил Пашиняну смертью
 Армен Рустамян

Судебная система, органы предварительного следствия, прокуратура, полиция - призваны обеспечивать реализацию полученного правительством мандата. Это в действительности проявление беспрецедентного цинизма, когда правительство неприкрыто ставит задачу, достичь того, чтобы власть идентифицировалась с государством.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил в парламенте депутат фракции "Армения" Армен Рустамян, осудив попытки власти подчинить себе правовую систему.

Он отметил, что история неоднократно констатировала, чем заканчивается идентификации личности с государством.

"Любое действие вызывает противодействие, и взявший меч, от меча и погибнет. Посему, больше не трясите свой молоток над головой людей, потому что взявший молоток - от молотка и погибнет", - сказал Армен Рустамян.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Erməni deputat Paşinyana çəkiclə öldürüləcəyi barədə xəbərdarlıq edib

Самое важное

Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
24 августа 2021 г. 19:05
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
24 августа 2021 г. 17:17
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
24 августа 2021 г. 15:33
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
24 августа 2021 г. 11:35
Новый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
ФотоНовый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
24 августа 2021 г. 06:50
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
23 августа 2021 г. 21:22
Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi