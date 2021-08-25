Депутат парламента Армении пригрозил Пашиняну смертью

Судебная система, органы предварительного следствия, прокуратура, полиция - призваны обеспечивать реализацию полученного правительством мандата. Это в действительности проявление беспрецедентного цинизма, когда правительство неприкрыто ставит задачу, дост

Судебная система, органы предварительного следствия, прокуратура, полиция - призваны обеспечивать реализацию полученного правительством мандата. Это в действительности проявление беспрецедентного цинизма, когда правительство неприкрыто ставит задачу, достичь того, чтобы власть идентифицировалась с государством.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил в парламенте депутат фракции "Армения" Армен Рустамян, осудив попытки власти подчинить себе правовую систему.

Он отметил, что история неоднократно констатировала, чем заканчивается идентификации личности с государством.

"Любое действие вызывает противодействие, и взявший меч, от меча и погибнет. Посему, больше не трясите свой молоток над головой людей, потому что взявший молоток - от молотка и погибнет", - сказал Армен Рустамян.