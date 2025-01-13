Депутат парламента Армении погиб в ДТП

Депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Мгер Саакян погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Мгер Саакян погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Как передает Report, об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службе МВД.

Согласно сайту криминальной хроники shamshyan.com, парламентария разыскивали с воскресенья. По данным ведомства, тело 37-летнего М.Саакяна нашли в понедельник в машине у села Тигранашен Араратской области.

По предварительным данным, автомобиль Honda Accord, которым он управлял, съехал с проезжей части дороги и скатился в кювет.

