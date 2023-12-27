Депутат от правящей в Армении партии назначена на новую должность

Депутат от правящей партии "Гражданский договор" Арусяк Джулакян вошла в состав Конкурсного совета, создаваемого для отбора кандидатов на должности членов Комиссии по предотвращению коррупции.

Депутат от правящей партии "Гражданский договор" Арусяк Джулакян вошла в состав Конкурсного совета, создаваемого для отбора кандидатов на должности членов Комиссии по предотвращению коррупции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение 27 декабря принято на внеочередном заседании Совета Нацсобрания.

В пресс-службе парламента сообщили о том, что заседание вел спикер НС Ален Симонян. Он сообщил, что фракция блока "Армения" выдвинула кандидатуру депутата Тадевоса Аветисяна, а фракция партии "Гражданский договор" – кандидатуру депутата Джулакян. Фракция "Честь имею" кандидата не выдвинула.