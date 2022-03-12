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Депутат облсовета: РФ готовит провести псевдореферендум в Херсонской области

Депутат облсовета: РФ готовит провести псевдореферендум в Херсонской области Российские войска планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР".
В регионе
12 марта 2022 г. 17:47
Депутат облсовета: РФ готовит провести псевдореферендум в Херсонской области

Российские войска планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР", - написал Хлань в Facebook в субботу.

По его словам, оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского облсовета с вопросом "готовы ли они сотрудничать с захватчиками?".

"Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР… Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - подчеркнул Хлань.

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