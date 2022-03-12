Депутат облсовета: РФ готовит провести псевдореферендум в Херсонской области

Российские войска планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР".

Российские войска планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР", - написал Хлань в Facebook в субботу.

По его словам, оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского облсовета с вопросом "готовы ли они сотрудничать с захватчиками?".

"Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР… Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - подчеркнул Хлань.