Депутат облсовета: РФ готовит провести псевдореферендум в Херсонской области

Российские войска планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР".
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"В Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР", - написал Хлань в Facebook в субботу.
По его словам, оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского облсовета с вопросом "готовы ли они сотрудничать с захватчиками?".
"Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР… Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - подчеркнул Хлань.