Депутат НС Армении Геворк Папоян будет назначен на должность министра экономики

Депутат от правящей партии Армении "Гражданский договор" Геворк Папоян решил прекратить свои полномочия в связи с назначением на должность министра экономики.

Депутат от правящей партии Армении "Гражданский договор" Геворк Папоян решил прекратить свои полномочия в связи с назначением на должность министра экономики.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сам Папоян.

"Обсуждалось несколько кандидатур, остановились на моей", - отметил он.

В ближайшее время спикер парламента сделает заявление о прекращении полномочий Папояна.

Сообщается, что еще одним кандидатом на должность главы Минэкономики был зампредседателя парламентской комиссии по экономике Бабкен Тунян. Сам он заявил сегодня журналистам о том, что предпочел остаться в парламенте.

Отметим, что 14 февраля этого года министр экономики Ваан Керобян подал в отставку. Затем он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера. В связи с этим Антикоррупционный суд в Ереване принял решение поместить Керобяна под домашний арест на два месяца.