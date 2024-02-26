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Депутат НС Армении Геворк Папоян будет назначен на должность министра экономики

Депутат НС Армении Геворк Папоян будет назначен на должность министра экономики Депутат от правящей партии Армении "Гражданский договор" Геворк Папоян решил прекратить свои полномочия в связи с назначением на должность министра экономики.
В регионе
26 февраля 2024 г. 15:41
Депутат НС Армении Геворк Папоян будет назначен на должность министра экономики

Депутат от правящей партии Армении "Гражданский договор" Геворк Папоян решил прекратить свои полномочия в связи с назначением на должность министра экономики.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сам Папоян.

"Обсуждалось несколько кандидатур, остановились на моей", - отметил он.

В ближайшее время спикер парламента сделает заявление о прекращении полномочий Папояна.

Сообщается, что еще одним кандидатом на должность главы Минэкономики был зампредседателя парламентской комиссии по экономике Бабкен Тунян. Сам он заявил сегодня журналистам о том, что предпочел остаться в парламенте.

Отметим, что 14 февраля этого года министр экономики Ваан Керобян подал в отставку. Затем он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера. В связи с этим Антикоррупционный суд в Ереване принял решение поместить Керобяна под домашний арест на два месяца.

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Версия на английском языке Armenia’s National Assembly member Gevorg Papoyan to be appointed economy minister

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