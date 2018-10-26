Депутат Госдумы: В действиях Никола Пашиняна очень много популизма, что вызывает в России тревогу

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Ситуация в Армении ведет к нестабильности, она непредсказуема".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы России Дмитрий Савельев

"Мы не знаем, что сегодня ожидать от Армении. Ситуация в стране все больше похожа на политический хаос".

Российский депутат указал, что Никол Пашинян назначал на ключевые должности в правительстве Армении людей, "ориентированных на Запад", "в результате ситуация в стране очень похожа на превалирование западного тренда".

"Я считаю, что этот кровоточащий нагорно-карабахский конфликт необходимо решить исключительно мирным путем, но при этом мы понимаем, что в действиях и словах Пашиняна очень много популизма, который вызывает в России тревогу", - заявил Д. Савельев.