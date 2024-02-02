Депутат Госдумы РФ назвал подлостью заявление Пашиняна об оборонном сотрудничестве с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позволил себе подлое высказывание по поводу сотрудничества республики с Россией в оборонной сфере.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позволил себе подлое высказывание по поводу сотрудничества республики с Россией в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом сообщил NEWS.ru депутат Госдумы РФ Виктор Соболев.

Парламентарий напомнил, что в Армении находится военная база ВС РФ. Так он прокомментировал слова Пашиняна о том, что Москва больше не может быть основным партнером Еревана в оборонной и военно-технической сферах.

"Я шокирован этим заявлением, так как в Армении находятся российские военные базы: авиационная, целая дивизия. И он делает такие заявления... видимо, полностью лег под США, они усиливают антироссийскую деятельность на средне-азиатском направлении, на Дальнем Востоке, на Северо-Западе. Этого следовало ожидать, но это с его стороны подлость", — сказал Соболев.

Ранее в интервью армянскому Общественному радио Пашинян заявил, что Россия "по объективным и субъективным" причинам больше не может быть основным партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах. Он отметил, что раньше 95–97% отношений в перечисленных сферах приходилось на РФ.