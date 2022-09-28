Депутат Госдумы РФ: Азербайджан перевернул страницу восстановления исторической справедливости 

"Та страница, которую Азербайджан перевернул два года назад, это была страница восстановления исторической справедливости, эта страница, которая была полита обильна кровью".
Как сообщает российское бюро
Депутат рассказал об уроках, которая преподносит современность: "Уроки современности говорят о значимости мира, о том, что, если ты дружен с соседями, если ты ценишь их ты находишься с ними в ладу, то ты занимаешь правильную позицию, потому что конфронтация влечёт стратегически к ущербу для своей собственной страны и я думаю, что история Закавказья это ярко подтверждает", - подчеркнул он.
Шеин оценил восстановление разрушенной армянской стороной территории Карабаха: "Я был в Карабахе по приглашению посла и видел те колоссальные разрушения, которые произошли. Я мог оценить тот огромный труд и те невероятные темпы, которые прилагает сегодня Азербайджан, для восстановления и инфраструктуры, дорог, чтобы люди могли скорее вернуться в свой дом. Я желаю, чтобы восстановление мирной и спокойной жизни в Карабахе произошло как можно скорее", - заключил депутат.