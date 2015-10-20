​Депутат Госдумы предложил создать список выходцев из СНГ, воюющих в рядах ИГИЛ

Соответствующее обращение направят руководителю Антитеррористического центра (АТЦ) государств-участников СНГ генерал-полковнику полиции Андрею Новикову

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Общий список выходцев из стран СНГ, воюющих на стороне ИГИЛ, с последующим уголовным преследованием этих лиц на всей территории Содружества, предлагают создать член комитета Госдумы РФ по обороне Игорь Зотов и сопредседатель Фонда развития современной дипломатии Денис Петраков.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", соответствующее обращение направят руководителю Антитеррористического центра (АТЦ) государств-участников СНГ генерал-полковнику полиции Андрею Новикову.

Инициатива, кроме того, предполагает выработку общей для участников СНГ "дорожной карты" по безопасности в интернете, которая помогла бы бороться с вербовкой в ряды ИГИЛ.

"По нашему мнению, в качестве первоочерёдной меры необходимо составить список лиц-выходцев из стран СНГ, принимающих участие в боевых действиях в Сирии и в сопредельных с ней странах на стороне ИГИЛ. В противном случае эти преступники могут стать угрозой для мирных граждан в странах Содружества. После процесса идентификации указанных лиц начать скоординированное уголовное преследование на всей территории СНГ", — говорится в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Такой список, по мнению авторов инициативы, должен стать основой для совместных операций правоохранителей, направленных на выявление и обезвреживание террористов и их пособников, в том числе и тех, кто финансирует их деятельность.