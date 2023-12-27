Депутат Госдумы от фракции КПРФ подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для участия в выборах президента России в 2024 году.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для участия в выборах президента России в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Решение о его выдвижении было принято на съезде КПРФ 23 декабря. 20 лет назад Харитонов уже участвовал от партии в президентской кампании и занял тогда второе место, набрав 13,69% голосов избирателей. Он является депутатом Госдумы всех восьми созывов и возглавляет в палате парламента комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. В КПРФ Харитонов является членом президиума ЦК партии.

Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.