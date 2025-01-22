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Депутат Европарламента резко раскритиковал деятельность учреждения

Депутат Европарламента резко раскритиковал деятельность учреждения Мы все еще ведем обсуждения по Грузии, все это крайне постыдно.
В регионе
22 января 2025 г. 08:30
Депутат Европарламента резко раскритиковал деятельность учреждения

Мы все еще ведем обсуждения по Грузии, все это крайне постыдно.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил депутат Европейского парламента Данило Делла Валле в ходе обсуждений по Грузии.

Критикуя продолжающиеся обсуждения европейскими "элитами" результатов выборов в Грузии, парламентарий заявил, что ОБСЕ подтвердила законность выборов.

"Определенные круги на Западе до сих пор пытаются вмешиваться в процесс, доходя даже до того, что придают легитимность президенту, который уже не находится в должности. Это недопустимо", - констатировал Делла Валле.

По его словам, темы демократии и прав человека используются только для давления на страны, которые не подчиняются интересам Запада.

"Это должно остаться в прошлом, Европейский Союз должен придерживаться нового подхода. Я представляю, что будущие поколения будут внимательно изучать деятельность Европарламента и задавать вопросы о решениях, принятых здесь, когда Запад погружался в хаос. Мы все еще обсуждаем Грузию, в то время как этот парламент годами не находил времени выразить свою позицию по поводу палестинского населения, живущего в бесчеловечных условиях. Все это крайне постыдно. Мы должны сохранить доверие европейских граждан и справедливо подходить к глобальным проблемам", - заключил политик.

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