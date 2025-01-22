Мы все еще ведем обсуждения по Грузии, все это крайне постыдно.
Как сообщает местное бюро
Критикуя продолжающиеся обсуждения европейскими "элитами" результатов выборов в Грузии, парламентарий заявил, что ОБСЕ подтвердила законность выборов.
"Определенные круги на Западе до сих пор пытаются вмешиваться в процесс, доходя даже до того, что придают легитимность президенту, который уже не находится в должности. Это недопустимо", - констатировал Делла Валле.
По его словам, темы демократии и прав человека используются только для давления на страны, которые не подчиняются интересам Запада.
"Это должно остаться в прошлом, Европейский Союз должен придерживаться нового подхода. Я представляю, что будущие поколения будут внимательно изучать деятельность Европарламента и задавать вопросы о решениях, принятых здесь, когда Запад погружался в хаос. Мы все еще обсуждаем Грузию, в то время как этот парламент годами не находил времени выразить свою позицию по поводу палестинского населения, живущего в бесчеловечных условиях. Все это крайне постыдно. Мы должны сохранить доверие европейских граждан и справедливо подходить к глобальным проблемам", - заключил политик.