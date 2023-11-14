Депутат: Армения становится площадкой для конфронтации между РФ и Западом

Дипломатические демарши против России со стороны властей Армении становится опасной тенденцией для страны.

Дипломатические демарши против России со стороны властей Армении становится опасной тенденцией для страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам в парламенте депутат от блока "Айастан", член партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян. Так он прокомментировал отказ премьера Никола Пашиняна участвовать в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.

По словам Рустамяна, уже становится тенденцией, когда первые лица государства не участвуют в мероприятиях в формате ОДКБ или СНГ. Иначе как демаршем это невозможно назвать.

Как отметил Рустамян, политику Армении можно было бы понять, если бы она придерживалась принципа взаимодополнения. Однако в нынешней ситуации Армения переходит в другой лагерь, и ни о каком взаимодополнении не может быть и речи. Это может иметь тяжелые последствия для Армении. И вся опасность в том, что происходит это на фоне конфронтации России и Запада. Своими действиями Армения переносит этот конфликт на свою территорию, становясь одной из площадок этой конфронтации. Рустамян считает, что Армения не должна становиться жертвой этого конфликта, так как это будет иметь разрушительные последствия для страны.