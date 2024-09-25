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Депутат: Армения может покупать газ из Азербайджана в рамках диверсификации поставок

Депутат: Армения может покупать газ из Азербайджана в рамках диверсификации поставок Армения может закупать газ из Азербайджана в рамках диверсификации поставок.
В регионе
25 сентября 2024 г. 13:36
Депутат: Армения может покупать газ из Азербайджана в рамках диверсификации поставок

Армения может закупать газ из Азербайджана в рамках диверсификации поставок.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат от фракции "Гражданский договор", замглавы постоянной комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян на брифинге в парламенте.

"Если возникнет такая ситуация, когда мы сможем установить с Азербайджаном торговые отношения. Если нам понадобится какой-либо ресурс, мы должны будем рассмотреть, кто поставляет более дешевый, качественный ресурс. Если этот ресурс будет поставлять Азербайджан, то этот вопрос можно будет обсудить. При этом, конечно же, надо сохранять принцип диверсификации и альтернативные источники", - заявил он.

Тунян напомнил, что Армения покупает газ главным образом у России, а также у Ирана, а приобретение газа из третьего источника только повысит уровень энергетической независимости и безопасности страны.

Отметим, что ранее в ходе II Всеармянского саммита премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что Армения может импортировать газ из Азербайджана.

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