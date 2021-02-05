Депортированные из России армяне ночуют в аэропорту

"Новостей пока нет, останемся в аэропорту до тех пор, пока не выяснятся наши вопросы".

"Новостей пока нет, останемся в аэропорту до тех пор, пока не выяснятся наши вопросы".

Как передает Report со ссылкой на Tert.am, об этом в ереванском аэропорту "Звартноц" заявил один из депортированных из России граждан Армении.

"Мы потратили деньги и хотим поехать по своим делам. Из аэропорта нет никакого ответа", - добавил он.

Напомним, вчера их отправили обратно в Армению с КПП российского аэропорта, причиной стали проблемы, связанные с тестом на COVID-19. Они ночевали в аэропорту.

Другой гражданин сказал, что их призывают ждать. "Как долго ждать? Мы не дети, чтобы дать нам игрушки, посадить здесь, где будем играть и ждать. Наше требование - снять с нас депортацию, восстановить билеты, чтобы у нас там не возникло проблем", - подчеркнул он, отметив, что в России сказали, что документ фальшивый, поэтому депортировали.

"Мы будем ждать, пока не решатся наши вопросы. Никто из нас не уедет отсюда, будем здесь ночевать", - добавил гражданин.