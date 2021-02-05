О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депортированные из России армяне ночуют в аэропорту

Депортированные из России армяне ночуют в аэропорту "Новостей пока нет, останемся в аэропорту до тех пор, пока не выяснятся наши вопросы".
В регионе
5 февраля 2021 г. 06:54
Депортированные из России армяне ночуют в аэропорту

"Новостей пока нет, останемся в аэропорту до тех пор, пока не выяснятся наши вопросы".

Как передает Report со ссылкой на Tert.am, об этом в ереванском аэропорту "Звартноц" заявил один из депортированных из России граждан Армении.

"Мы потратили деньги и хотим поехать по своим делам. Из аэропорта нет никакого ответа", - добавил он.

Напомним, вчера их отправили обратно в Армению с КПП российского аэропорта, причиной стали проблемы, связанные с тестом на COVID-19. Они ночевали в аэропорту.

Другой гражданин сказал, что их призывают ждать. "Как долго ждать? Мы не дети, чтобы дать нам игрушки, посадить здесь, где будем играть и ждать. Наше требование - снять с нас депортацию, восстановить билеты, чтобы у нас там не возникло проблем", - подчеркнул он, отметив, что в России сказали, что документ фальшивый, поэтому депортировали.

"Мы будем ждать, пока не решатся наши вопросы. Никто из нас не уедет отсюда, будем здесь ночевать", - добавил гражданин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyadan qovulan ermənilər aeroportda gecələyirlər

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Иран доставили первую партию вакцины Спутник V
В Иран доставили первую партию вакцины "Спутник V"
4 февраля 2021 г. 17:32
В Грузии застрелили бизнесмена
В Грузии застрелили бизнесмена
4 февраля 2021 г. 16:47
В Армении задержали полковника ВС за коррупцию
В Армении задержали полковника ВС за коррупцию
4 февраля 2021 г. 12:20
В России число смертей от коронавируса превысило 75 тыс.
В России число смертей от коронавируса превысило 75 тыс.
4 февраля 2021 г. 12:12
В Грузии открываются школы и рестораны
В Грузии открываются школы и рестораны
4 февраля 2021 г. 11:32
Число заразившихся COVID-19 в Грузии превысило 260 тыс. человек
Число заразившихся COVID-19 в Грузии превысило 260 тыс. человек
4 февраля 2021 г. 11:00
Все больше армян получают российские паспорта
Все больше армян получают российские паспорта
4 февраля 2021 г. 08:46
Армянских нелегалов депортировали из России
ФотоАрмянских нелегалов депортировали из России
4 февраля 2021 г. 01:45
Грузия углубит сотрудничество в формате ГУАМ-Япония
Грузия углубит сотрудничество в формате "ГУАМ-Япония"
3 февраля 2021 г. 22:31
США приостановили решение о выводе значительной части войск из Германии
США приостановили решение о выводе значительной части войск из Германии
3 февраля 2021 г. 20:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi