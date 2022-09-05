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Денис Шмыгаль: Украина уже неотъемлемая часть Европы

Денис Шмыгаль: Украина уже неотъемлемая часть Европы Украина стала неотъемлемой частью Европы. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о евроинтеграции нашей страны подтверждают этот факт.
В регионе
5 сентября 2022 г. 01:25
Денис Шмыгаль: Украина уже неотъемлемая часть Европы

Украина стала неотъемлемой частью Европы. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о евроинтеграции нашей страны подтверждают этот факт.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

"Недавнее заявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС, - важный политический манифест в рамках политики "цайтенвенде" или "смен эпох". Украина теперь не посредине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы и европейских институций", - заявил Шмыгаль.

По его словам, при содействии партнеров Украина станет частью новой сильной Европы.

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Версия на азербайджанском языке Denis Şmıqal: “Ukrayna artıq Avropanın ayrılmaz hissəsidir”

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