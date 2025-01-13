О нас

Денежные переводы в Армению в 2024 году значительно сократились более чем на 40%

Денежные переводы в Армению в 2024 году значительно сократились более чем на 40% Денежные переводы в Армению в 2024 году сократились на 40,4%.
В регионе
13 января 2025 г. 16:40
Денежные переводы в Армению в 2024 году значительно сократились более чем на 40%

Денежные переводы в Армению в 2024 году сократились на 40,4%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Минфина Ваге Ованнисян на заседании постоянной комиссии парламента по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Во многом это стало следствием сокращения некоммерческих переводов из России, которые составили 57%. Я январе-сентябре переводы физических лиц упали на 33%.

Отметим, ранее Центробанк сообщал, что денежные переводы в страну в январе-ноябре 2024 года составили около $4,98 млрд, тогда как годом ранее этот показатель составлял $5,22 млрд.

В числе лидеров по переводам в Армению остаются Россия с $3,17 млрд и США с $623,7 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il Ermənistana pul köçürmələri 40 % azalıb

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi