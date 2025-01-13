Денежные переводы в Армению в 2024 году значительно сократились более чем на 40%

Денежные переводы в Армению в 2024 году значительно сократились более чем на 40%

Денежные переводы в Армению в 2024 году сократились на 40,4%.

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Денежные переводы в Армению в 2024 году сократились на 40,4%. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Минфина Ваге Ованнисян на заседании постоянной комиссии парламента по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Во многом это стало следствием сокращения некоммерческих переводов из России, которые составили 57%. Я январе-сентябре переводы физических лиц упали на 33%. Отметим, ранее Центробанк сообщал, что денежные переводы в страну в январе-ноябре 2024 года составили около $4,98 млрд, тогда как годом ранее этот показатель составлял $5,22 млрд. В числе лидеров по переводам в Армению остаются Россия с $3,17 млрд и США с $623,7 млн. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram