Денежные переводы из России в Грузию выросли

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию – в марте 2017 года из этой страны перечислили 38,3 млн долларов, что на 26,4% больше по сравнению с февралем этого года, и на 27,7% больше по сравнению с мартом 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Georgia, об этом говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.

На долю России в марте приходится 31% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. В марте в Грузию из разных стран перечислили в общей сложности 112 млн долларов, что на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В январе-марте этого года из России в Грузию поступило на 27,1% больше, чем за отчетный период прошлого года (порядка 74,8 млн долларов).

Общий объем денежных переводов из России за первые три месяца составили 95,1 млн долларов.